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Происшествия Тюменская область

Предприятие, требовавшее у Антипинского НПЗ вернуть долги по договорам на 6 миллионов, отозвало иск

Арбитраж Тюменской области рассмотрел иск ООО "Профиль" к Антпинскому НПЗ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным в картотеке дел, иск отозван. Причины не указываются.

Напомним, компания просила суд взыскать с завода 6 млн руб. долга за поставленную продукцию по договору от 12 марта 2018 г., а также неустойку за период с 4 октября 2018 по 25 января 2019 г. Аналогичный иск подало ООО "Конструкторское бюро "Стройинвест"" – компания хочет получить от завода неустойку в 6 млн руб. по договору от 1 октября 2014 г. Ответчик предложил оставить иск без рассмотрения, так как полагает, что бюро не соблюдало претензионный порядок урегулирования спора. Суд оставил это ходатайство открытым. Претензии рассматривает Арбитраж Москвы, следующее заседание состоится в 9.30 28 марта.

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Предприятие, требовавшее у Антипинского НПЗ вернуть долги по договорам на 6 миллионов, отозвало иск

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Теги: Антипинский НПЗ, конструкторское бюро Стройинвест, Профиль, долг, договор



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