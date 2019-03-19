Зеленский еще больше оторвался в президентской гонке на Украине

За шоумена Владимира Зеленского на выборах президента Украины готовы проголосовать 34% граждан из тех, кто уже определился. Он ушел в огромный отрыв от действующего президента Петра Порошенко и лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которым так и не удалось прибавить. Об этом свидетельствуют данные опроса Всеукраинской общественной организации "Передовые правовые инициативы".

Зеленский является лидером симпатий во всех областях, кроме Львовской и части Донбасса, подконтрольной Киеву (там он идет на втором месте), причем в ряде областей его рейтинг превышает 40% - Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Запорожской.

Распределение вторых мест демонстрирует традиционное разделение Украины. Так, в западных областях вторым идет Порошенко, в центральных - Тимошенко, в юго-восточных - Бойко.

Рейтинг Порошенко - 14%, Тимошенко - 13%, Юрия Бойко - 11%. Таким образом, Зеленский почти гарантированно выходит во второй тур выборов с первого места, а Тимошенко и Порошенко будут спорить за второе. При этом во втором туре Зеленский набирает около 70% в паре с любым из соперников. Участвовать в выборах готовы 82%. Погрешность опроса не превышает 1,5%.

Интересно, что около 40% респондентов заявили, что знают о подкупе избирателей в своем районе, и в 55% случаев он был в пользу Порошенко.

Напомним, выборы пройдут 31 марта, второй тур - 21 апреля.