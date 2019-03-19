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Общество Свердловская область

В Нижнем Тагиле приступили к строительству мусоросортировочного завода

В Нижнем Тагиле началась подготовка к строительству мусоросортировочного завода. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики главы Свердловской области, объект должен быть готов к 2020 году.

На месте, где будет завод, начались инженерно-геологические изыскания.

По условиям конкурса, проект комплекса подрядчик должен представить до конца этого года. В него войдут два основных объекта – завод по сортировке ТКО и полигон мощностью не менее 185 тыс. тонн отходов в год каждый. Сама застройка стартует в конце 2019 года, после согласования проектной документации и прохождения государственной экспертизы.

Напомним, что на Среднем Урале планируется построить 12 мусоросортировочных комплексов и создать 2 экотехнопарка, к 2035 году увеличить долю вовлечения полезных фракций ТКО во вторичную переработку до 75-80%.

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В Нижнем Тагиле приступили к строительству мусоросортировочного завода

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Теги: нижний тагил, строительство мусоросортировочного завода



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