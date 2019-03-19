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Маргарита Симоньян станет матерью в третий раз

Глава телеканала RT Маргарита Симоньян (38) в третий раз станет матерью. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Журналистка привела такой диалог в своей семье:

"Я хочу, чтобы это была сестричка. Но если родится братик, я тоже не расстроюсь. Я только расстроюсь, если родится динозавр, - сказала моя пятилетняя дочка сегодня утром.- А я обрадуюсь, если родится динозавр! - восторженно сообщил четырехлетний сын.

Это я к тому, что в ближайшие много месяцев мне прописаны тишь да гладь, Божья благодать.Поэтому я резко снижаю активность в политических соцсетях - буду значительно меньше читать и, тем более, писать.

Иногда приходится выбирать приоритеты - заранее прошу прощения у подписчиков.Очень надеюсь на понимание всех хороших людей. А плохих людей, как мы помним, не бывает.

Всем любви и побольше ее плодов".

В комментариях Маргарите желают легкой беременности и здоровья.

Маргарита живет уже во втором гражданском браке (первый был с журналистом Андреем Благодыренко). В 2012 году у нее начался роман с режиссером Тиграном Кеосаяном. Он ушел из семьи и развелся с предыдущей женой – актрисой Аленой Хмельницкой – только в 2014 году. В августе 2013 года у пары родилась дочь Марьяна, а в сентябре 2014 года – сын Баграт.

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Маргарита Симоньян станет матерью в третий раз

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Теги: маргарита симоньян, тигран кеосаян, беременность и роды, многодетная мать



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