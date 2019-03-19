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Авианосец "Адмирал Кузнецов" будет сдан в эксплуатацию в 2021 году

Стало известно, что авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов" будет сдан в эксплуатацию в 2021 году. Об этом рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.
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По его словам, ждать авианосец раньше 2021 года не стоит. Более того, глава ОСК допустил возможность задержки сдачи корабля на четыре месяца.

Как напоминает ПолитЭксперт, "Адмирал Кузнецов" отправится в модернизированные сухие доки 35-го судоремонтного завода после аварии, которая произошла осенью прошлого года.

Ранее в Минобороны РФ заверяли, что авианосец не получил серьезных повреждений во время падения крана на палубу.

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Авианосец "Адмирал Кузнецов" будет сдан в эксплуатацию в 2021 году

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Теги: Адмирал Кузнецов, ремонт, авианосец



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