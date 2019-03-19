Авианосец "Адмирал Кузнецов" будет сдан в эксплуатацию в 2021 году

Стало известно, что авианесущий крейсер Северного флота "Адмирал Кузнецов" будет сдан в эксплуатацию в 2021 году. Об этом рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

По его словам, ждать авианосец раньше 2021 года не стоит. Более того, глава ОСК допустил возможность задержки сдачи корабля на четыре месяца.

Как напоминает ПолитЭксперт, "Адмирал Кузнецов" отправится в модернизированные сухие доки 35-го судоремонтного завода после аварии, которая произошла осенью прошлого года.

Ранее в Минобороны РФ заверяли, что авианосец не получил серьезных повреждений во время падения крана на палубу.