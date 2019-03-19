Депутаты госдумы прекратили полномочия Владимира Сысоева
Депутаты Госдумы на заседании 19 марта проголосовали за досрочное сложение полномочий депутаты Госдумы от ЛДПР Владимира Сысоева, передает корреспондент Накануне.RU.
Политик на прошлой неделе занял пост заместителя губернатора Тюменской области. Член ЛДПР будет курировать департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации.
Так как Сысоев прошел в "нижнюю палату" по партийным спискам, ЛДПР примет решение о передаче мандата другому депутату.