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Депутаты госдумы прекратили полномочия Владимира Сысоева

Депутаты Госдумы на заседании 19 марта проголосовали за досрочное сложение полномочий депутаты Госдумы от ЛДПР Владимира Сысоева, передает корреспондент Накануне.RU.
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Политик на прошлой неделе занял пост заместителя губернатора Тюменской области. Член ЛДПР будет курировать департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации.

Так как Сысоев прошел в "нижнюю палату" по партийным спискам, ЛДПР примет решение о передаче мандата другому депутату.

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Депутаты госдумы прекратили полномочия Владимира Сысоева

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Теги: Владимир Сысоев, Госдума, заместитель губернатора Тюменской области



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