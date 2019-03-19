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Найденного мертвым на воронежском полигоне срочника незадолго до смерти избил офицер

19-летнего рядового Степана Цымбала, найденного мертвым на полигоне Погоново под Воронежем, избил командир, сообщают местные СМИ.

Как выяснили военные следователи, спустя несколько часов после избиения парня нашли мертвым.

Тело солдата, служившего в войсковой части 91711, со следами насильственной смерти было обнаружено 10 февраля. Военный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело об убийстве.

При этом изначально в пресс-службе Западного военного округа информировали, что на теле погибшего срочника не обнаружены признаки насильственной смерти.

Следователи проверяют все возможные версии гибели рядового. Активно исследуются роль командования, а также причины и условия, способствовавшие трагедии.

19 марта родные получили постановление о признании матери погибшего парня потерпевшей, передает РИА Воронеж.

Как следует из документа, начальник вещевой службы из богучарской части 91711 приехал на полигон Погоново 9 февраля. На следующий день мужчина обнаружил, что из его машины пропали два ящика водки. Офицер пришел в палатку для поваров, где спал Цымбал. Он не проснулся сразу, из-за чего офицер разозлился и четыре раза ударил подчиненного кулаком.

После этого конфликта парня нашли мертвым в палатке. Молодой человек сидел на полу, на голове у него был полиэтиленовый пакет, обмотанный на шее скотчем.

Стало известно, что появилось еще одно уголовное дело: по ст. "превышение должностных полномочий" и "доведение до самоубийства".

Ранее родственники скончавшегося на полигоне в Воронежской области срочника потребовали привлечь к ответственности командиров погибшего и расформировать богучарскую часть, в которой постоянно гибнут солдаты.

Командир части пообещал, что виновные в смерти Степана, "в случае их выявления", "понесут справедливое наказание, соответствующее тяжести невосполнимой утраты".

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Найденного мертвым на воронежском полигоне срочника незадолго до смерти избил офицер

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Теги: полигон, воронеж, срочник



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