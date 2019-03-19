В Челябинске иномарка после столкновения с автомобилем вылетела на тротуар, сбив женщину с коляской

В Челябинске иномарка после столкновения с автомобилем вылетела на тротуар, где наехала на коляску с маленьким ребенком.

Авария произошла на перекрестке Братьев Кашириных и Чайковского. "Тойота" столкнулась с иномаркой, которая поворачивала налево. От удара "Тойота" вылетела на тротуар, где сбила девушку с коляской.

Женщину и ее ребенка доставили в областную больницу №3.

Как сообщили в пресс-службе медучреждения, госпитализация пострадавшим не потребовалась.

"Мама и малыш были осмотрены врачами-травматологами и нейрохирургами. Проведены все необходимые обследования. К счастью, обошлось без серьезных повреждений, пострадавшие направлены на амбулаторное лечение, госпитализация не требуется", - уточнили в пресс-службе областной больницы №3.