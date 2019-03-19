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Жители одного из районов Томской области хотят "переехать" в ХМАО

В Александровском районе Томской области обсуждается возможность "переезда" муниципалитета в соседний ХМАО – от Нижневартовска, куда многие жители района ездят, в частности, за медицинской помощью, его отделяет несколько десятков километров, а до областного центра - в десять раз больше, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Опрос о том, не хотят ли жители всем районом отделиться от области и "присоединиться" к Югре, появился в Instagram региональной общественной организации Александровского района "Народный контроль". В комментариях пользователи отмечают, что, среди прочего, в ХМАО выше уровень жизни.

Нижневартовск для жителей села Александровское – в "шаговой доступности", до югорского города – 70 км по хорошей асфальтированной дороге, тогда как от Томска его отделяет 670 км, часть пути нужно преодолевать по зимнику, сообщает "ТВ2". Летом же в областной центр александровцы могут добраться и вовсе только через Стрежевой, где есть аэропорт. При этом селяне части ездят и в Стрежевой, и в Нижневартовск – например, сдать анализы или попасть на приём к врачу-узкому специалисту.

Александровский район Томской области(2019)|Фото: yandex.ru/maps

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Жители одного из районов Томской области хотят "переехать" в ХМАО

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Теги: село Александровское, отделение, Томская область, ХМАО



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