Жители одного из районов Томской области хотят "переехать" в ХМАО

В Александровском районе Томской области обсуждается возможность "переезда" муниципалитета в соседний ХМАО – от Нижневартовска, куда многие жители района ездят, в частности, за медицинской помощью, его отделяет несколько десятков километров, а до областного центра - в десять раз больше, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Опрос о том, не хотят ли жители всем районом отделиться от области и "присоединиться" к Югре, появился в Instagram региональной общественной организации Александровского района "Народный контроль". В комментариях пользователи отмечают, что, среди прочего, в ХМАО выше уровень жизни.

Нижневартовск для жителей села Александровское – в "шаговой доступности", до югорского города – 70 км по хорошей асфальтированной дороге, тогда как от Томска его отделяет 670 км, часть пути нужно преодолевать по зимнику, сообщает "ТВ2". Летом же в областной центр александровцы могут добраться и вовсе только через Стрежевой, где есть аэропорт. При этом селяне части ездят и в Стрежевой, и в Нижневартовск – например, сдать анализы или попасть на приём к врачу-узкому специалисту.