Нацпроекты, "предпенсионеры", мусор: Путин обозначил прокурорам главные направления работы

19 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оксана Дмитриева - о выборах в Санкт-Петербурге...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

Нацпроекты, "предпенсионеры", мусор: Путин обозначил прокурорам главные направления работы

Владимир Путин обозначил прокурорам страны ключевые направления их работы в текущем году. Президент выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Так, глава государства обратил внимание на важность контроля за расходованием средств на нацпроекты. Он напомнил, что выделяются "беспрецедентно большие ресурсы".

Президент попросил проследить, чтобы они были израсходованы "адресно, рационально, приносили ожидаемый результат обществу".

Генпрокурор России Юрий Чайка, выступавший после президента, сообщил, что подписал специальный приказ об организации надзора за расходованием средств, выделенных на нацпроекты.

Кроме того, прокуратуре поручено в обязательном порядке рассматривать все обращения граждан о проблемах в сфере вывоза и переработки мусора, следить за ситуацией с нелегальными свалками.

"Вы знаете, насколько это чувствительный вопрос для общества, для людей, да и в экономике это очень важный фактор", - отметил президент.

Также Путин указал на необходимость эффективной защиты прав предпринимателей. Он подчеркнул, что для России важно содействие улучшению делового климата.

Генпрокурор России пообещал разобраться со случаями длительного содержания под стражей бизнесменов, арестованных по статьям об экономических преступлениях.

По словам президента, необходимо проработать и меры по повышению уровня защищенности детей от преступных посягательств.

Путин также отметил вопросы обеспечения занятости, особенно молодежи и людей предпенсионного возраста. По его словам, следует "жестко реагировать на несвоевременные выплаты людям пенсий, пособий, на нарушения при льготном предоставлении лекарств и средств реабилитации".

Чайка, в свою очередь, потребовал от подчиненных жестко реагировать на нарушения работодателями прав россиян предпенсионного возраста. Он сообщил, что недавно подписал приказ, содержащий алгоритм действий - от предупреждения нарушений до привлечения к ответственности недобросовестных работодателей.

В заключение Путин подчеркнул, что в работе прокуроров на первое место необходимо ставить защиту социальных прав граждан. Напомним, именно на социальной сфере президент сделал упор и в ходе послания Федеральному собранию в феврале.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Нацпроекты, "предпенсионеры", мусор: Путин обозначил прокурорам главные направления работы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир путин, генпрокуратура, юрий чайка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 801

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети