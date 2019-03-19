Нацпроекты, "предпенсионеры", мусор: Путин обозначил прокурорам главные направления работы

Владимир Путин обозначил прокурорам страны ключевые направления их работы в текущем году. Президент выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.

Так, глава государства обратил внимание на важность контроля за расходованием средств на нацпроекты. Он напомнил, что выделяются "беспрецедентно большие ресурсы".

Президент попросил проследить, чтобы они были израсходованы "адресно, рационально, приносили ожидаемый результат обществу".

Генпрокурор России Юрий Чайка, выступавший после президента, сообщил, что подписал специальный приказ об организации надзора за расходованием средств, выделенных на нацпроекты.

Кроме того, прокуратуре поручено в обязательном порядке рассматривать все обращения граждан о проблемах в сфере вывоза и переработки мусора, следить за ситуацией с нелегальными свалками.

"Вы знаете, насколько это чувствительный вопрос для общества, для людей, да и в экономике это очень важный фактор", - отметил президент.

Также Путин указал на необходимость эффективной защиты прав предпринимателей. Он подчеркнул, что для России важно содействие улучшению делового климата.

Генпрокурор России пообещал разобраться со случаями длительного содержания под стражей бизнесменов, арестованных по статьям об экономических преступлениях.

По словам президента, необходимо проработать и меры по повышению уровня защищенности детей от преступных посягательств.

Путин также отметил вопросы обеспечения занятости, особенно молодежи и людей предпенсионного возраста. По его словам, следует "жестко реагировать на несвоевременные выплаты людям пенсий, пособий, на нарушения при льготном предоставлении лекарств и средств реабилитации".

Чайка, в свою очередь, потребовал от подчиненных жестко реагировать на нарушения работодателями прав россиян предпенсионного возраста. Он сообщил, что недавно подписал приказ, содержащий алгоритм действий - от предупреждения нарушений до привлечения к ответственности недобросовестных работодателей.

В заключение Путин подчеркнул, что в работе прокуроров на первое место необходимо ставить защиту социальных прав граждан. Напомним, именно на социальной сфере президент сделал упор и в ходе послания Федеральному собранию в феврале.