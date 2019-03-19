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В Госдуме предлагают штрафовать кондукторов, выгоняющих детей на мороз из общественного транспорта

Депутат Госдумы от "Единой России" Владимир Афонский предложил задуматься о наказании для контролеров, выгоняющих детей на мороз из общественного транспорта.
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Как пишет Infox.ru со ссылкой на "Парламентскую газету", свое видение проблемы он собирается озвучить на заседании федерального проекта "Безопасные дороги", который курирует "ЕР". Пока в качестве наказания предлагаются штрафы: за высадку ребенка до 16 лет на мороз должна полагаться административная ответственность. А чтобы кондукторы могли определять возраст не "на глаз", предлагается дать им право требовать документы, удостоверяющие личность.

При этом контролеры должны сообщать диспетчерам о фактах безбилетного проезда. Говоря о практике высаживания детей из транспорта, Афонский отметил, что это как минимум "не по-человечески". Депутат уточнил, что уже сейчас подобные меры со стороны контролера запрещены в 12 регионах России.

Отметим, скандалы с участием сотрудников общественного транспорта в последнее время не редкость. Так, в Екатеринбурге водитель маршрута №021 потребовал от 16-летней девушки, чтобы она покинула салон, так как оставалась последней в автобусе. В результате девушка, оплатившая проезд, не смогла доехать до нужного места.

А еще раньше директор другой транспортной компании получил представление от прокуратуры за инцидент с незрячим пассажиром, которого в автобусе №27 оскорбила кондуктор.

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В Госдуме предлагают штрафовать кондукторов, выгоняющих детей на мороз из общественного транспорта

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Теги: кондуктор, штраф, дети, мороз



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