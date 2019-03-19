"На пути на перевал". Андрей Малахов разберётся в гибели группы Дятлова на Среднем Урале

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На пути на перевал Дятлова. Теперь понятно, где Дэмиан Хёрст @damienhirst черпает вдохновение. Новые шокирующие подробности гибели туристов - скоро на @tvrussia #урал #горы #тайна

Публикация от Андрей Малахов (@malakhov007) 18 Мар 2019 в 11:32 PDT

Напомним, что группа туристов отправилась в лыжный поход зимой 1959 г. Все участники экспедиции погибли по неустановленным причинам. Архивы по делу закрыты, поэтому в народе обсуждаются десятки различных версий, которые включают НЛО, падение ракеты, испытания оружия страха, убийство спецслужбами и многие другие.

Следственном комитете (СК) РФ установили, что палатка лыжников попала под снежный завал, что и привело к трагическому концу. В ведомстве полагают, что туристы были не готовы к экстремальной ситуации и стали погибать из-за ураганного ветра, который не оставил никому шансов на выживание. Первая группа погибла у костра без теплой одежды и еды, так как была не способна поддерживать огонь, вторая заблудилась в поисках заваленной снегом палатки, а третья провалилась в сугробы в поисках более надежного убежища. В заключение следователи сделали вывод, что их подготовка была слишком слабой для столь экстремального похода.

С выводами Следственного комитета по данному делу категорически не согласился уральский исследователь Валентин Дегтерев, который убеждён, что в 1959 году в горах Северного Урала произошло "обычное криминальное преступление".