"На пути на перевал". Андрей Малахов разберётся в гибели группы Дятлова на Среднем Урале

19 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оксана Дмитриева - о выборах в Санкт-Петербурге...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО В России

"На пути на перевал". Андрей Малахов разберётся в гибели группы Дятлова на Среднем Урале

Изучить перевал Дятлова на севере Свердловской области, где погибла группа туристов, собрался телеведущий Андрей Малахов. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Фото было сделано в Ивделе, а в "историях" ведущий выложил ролики из машины, с борта вертолета и с могилы Игоря Дятлова.

"На пути на перевал Дятлова. Новые шокирующие подробности гибели туристов - скоро на @tvrussia", - пишет Малахов.

Напомним, что группа туристов отправилась в лыжный поход зимой 1959 г. Все участники экспедиции погибли по неустановленным причинам. Архивы по делу закрыты, поэтому в народе обсуждаются десятки различных версий, которые включают НЛО, падение ракеты, испытания оружия страха, убийство спецслужбами и многие другие.

Следственном комитете (СК) РФ установили, что палатка лыжников попала под снежный завал, что и привело к трагическому концу. В ведомстве полагают, что туристы были не готовы к экстремальной ситуации и стали погибать из-за ураганного ветра, который не оставил никому шансов на выживание. Первая группа погибла у костра без теплой одежды и еды, так как была не способна поддерживать огонь, вторая заблудилась в поисках заваленной снегом палатки, а третья провалилась в сугробы в поисках более надежного убежища. В заключение следователи сделали вывод, что их подготовка была слишком слабой для столь экстремального похода.

инфографика перевал группы Дятлова(2013)|Фото: Накануне.RU

С выводами Следственного комитета по данному делу категорически не согласился уральский исследователь Валентин Дегтерев, который убеждён, что в 1959 году в горах Северного Урала произошло "обычное криминальное преступление".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"На пути на перевал". Андрей Малахов разберётся в гибели группы Дятлова на Среднем Урале

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Дятлов, гибель, причины, СКР, Андрей Малахов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 01.03.2019 19:13 Мск "Коммунисты России" напомнили СКР об "американском следе" в деле группы Дятлова
Ранее 01.03.2019 11:30 Мск Уральский исследователь о выводах СКР по гибели группы Дятлова: "Все это ложь и клевета!"
Ранее 01.03.2019 11:00 Мск Глава Фонда памяти группы Дятлова: версия СК про снежный завал – чушь
Ранее 01.03.2019 08:50 Мск "Туристы были не готовы к экстремальной ситуации": в СКР назвали причины гибели группы Дятлова на Среднем Урале
Ранее 04.02.2019 11:11 Мск Прокуратура не исключила эксгумацию тел участников группы Дятлова
Ранее 04.02.2019 10:43 Мск Прокуратура объяснила нестыковки в дате возбуждения дела о гибели группы Дятлова
Ранее 04.02.2019 10:27 Мск Прокуратура: второго дела о смерти группы Дятлова нет
Ранее 02.02.2019 23:15 Мск Представлен новый архивный документ по группе Дятлова
Ранее 02.02.2019 07:44 Мск Трагедия на перевале Дятлова не имеет срока давности, – эксперт
Ранее 01.02.2019 13:00 Мск Исследователи истории дятловцев надеются, что архивы по делу рассекретят
Ранее 01.02.2019 11:51 Мск Причины гибели группы Дятлова решила установить прокуратура. Спустя 60 лет
Ранее 09.01.2019 05:01 Мск Названа очередная возможная версия гибели группы Дятлова
Ранее 17.12.2018 08:30 Мск Уральский исследователь нашёл частицы крови в дневнике девушки из группы Дятлова
Ранее 21.05.2018 08:04 Мск Исследователь: В могиле "дятловца" Золотарева лежит жертва убийства, кости которой туда подкинули
Ранее 17.05.2018 09:36 Мск По результатам теста ДНК в могиле участника группы Дятлова захоронен другой человек?
Ранее 16.05.2018 09:36 Мск "Как на Чернобольской АЭС". Вокруг могилы участника группы Дятлова высокая радиация
Ранее 14.05.2018 10:59 Мск У могилы участника группы Дятлова нашли кости и куски от гроба

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 801

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети