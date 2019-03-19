Приставший к двум девочкам на мосту в Кургане оказался серийным маньяком

19 марта сотрудники следственного комитета при активной поддержке полиции задержали подозреваемого в нападении на двух девочек на мосту на улице Бурова-Петрова в Кургане.

Установлено, что злоумышленник уже ранее был судим за совершение подобного преступления - из этого можно сделать вывод, что напавший на девочек мужчина является серийным маньяком.

"Подозреваемый - 28-летний безработный житель Кургана", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Напомним, вечером 10 марта на мосту злоумышленник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек, после чего с места преступления скрылся.

Скоро мужчине будет предъявлено обвинение в совершении преступления, следствием решается вопрос о его заключении под стражу.