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Общество Челябинская область

В Магнитогорске органы опеки пытались забрать у матери-инвалида новорожденного ребенка

В Магнитогорске работники социальной службы хотели забрать у 20-летней матери-инвалида ее новорожденную дочку.

Женщина родила девочку еще 4 марта в первом роддоме, а 7 марта по медицинских показаниям их перевели в третью горбольницу, сообщили Накануне.RU в министерстве социальных отношений Челябинской области.

Оказалось, что в органы опеки обратились сотрудники больницы. Главной мотивировкой было то, что женщина является инвалидом второй группы, однако врачи не учли, что у ребенка есть дееспособный отец, который работает и зарабатывает. Мать девочки объяснила, что в доме есть все необходимое для нормального и полноценного воспитания малышки.

Супружеской паре даже пришлось обращаться за помощью к журналистам - только после этого в ситуацию вмешались официальные органы и опека отозвала иск о лишении родительских прав женщины.

Ситуацию также взяла на личный контроль детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова. В данный момент девочка вместе с мамой находятся в больнице Магнитогорска.

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В Магнитогорске органы опеки пытались забрать у матери-инвалида новорожденного ребенка

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Теги: Магнитогорск, девочка, роженица, мать, дочь, роддом, органы опеки



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