На Южном Урале вводятся ограничения на движение большегрузов

В Челябинской области с 15 апреля вводятся ограничения на движение большегрузов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального миндортранса.

Ограничение распространяется на механические транспортные средства и транспортные средства с нагрузкой на ось более 6 тонн, и будет действовать до полного просыхания земляного полотна, но не более 30 суток.

Ограничение не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, на перевозки продуктов питания, на транспортные средства Министерства обороны РФ и др.

Решение принято в целях сохранности дорожного покрытия, поскольку при таянии снега земляное полотно перенасыщается влагой и теряет свои прочностные свойства.