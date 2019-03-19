Глава посёлка в ХМАО получил прокурорское представление из-за пустых полок местных магазинов

Завершена проверка информации о том, что в магазинах Приполярного отсутствуют продукты, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Напомним, о том, что в магазинах Приполярного не хватает продуктов, рассказал в соцсетях депутат думы Югорска Антон Пантин. По его словам, жители посёлка направили обращение в совет депутатов с просьбой объясниться, найти пути решения и проинформировать о проделанной работе, собрав под документом 180 подписей. Зарегистрировано оно 30 ноября, однако на момент публикации не было.

12 марта в адрес главы Приполярного внесено представление об устранении нарушений закона - он не оказывал содействия бизнесменам, которые привозят в посёлок продукты и продовольственные товары На рассмотрение представления даётся месяц.