В Свердловской области назначен глава регионального Агентства по привлечению инвестиций

Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области возглавил Александр Породнов. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

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Ранее Породнов занимал пост заместителя министра инвестиций и развития региона. Последние два года он курировал реализацию мероприятий по улучшению инвестиционного климата, повышению позиций Среднего Урала в национальном рейтинге инвестпривлекательности и реализацию целевых моделей создания благоприятного предпринимательского климата.

Заместителями руководителя Агентства по привлечению инвестиций стали Михаил Васильев, ранее отвечавший за привлечение инвесторов на территорию крупнейшего в Екатеринбурге частного индустриального парка ПроБизнесПарк, а также общественный деятель Татьяна Флеганова. Наблюдательный совет Агентства возглавил первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, а координацию работы будет вести министр инвестиций и развития Виктория Казакова.

Как отметил Александр Породнов, Агентство должно стать полноценным "одним окном" для российских и зарубежных инвесторов, предоставляющим актуальную информацию о регионе, существующих ресурсах и возможностях. По его словам, до конца марта будут завершены все организационные процедуры и утверждена программа мероприятий Агентства на 2019 год.