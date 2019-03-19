Свердловский Роспотребнадзор увеличил количество проверок в сфере услуг общественного питания

Глава Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских сообщил, что в 2018 году существенно выросло количество проверок в сфере общественного питания - в 5,4 раза. Об этом глава ведомства рассказал на пресс-конференции, передаёт корреспондент Накануне.RU. Также в 3,7 раз выросло количество проверок в сфере пищевой продукции.

Добавим, что на прошлой неделе суд Екатеринбурга решил ликвидировать юридическое лицо предприятия "Золушка". На ликвидации из-за нарушений санитарного законодательства настаивал свердловский Роспотребнадзор. Сейчас МУП не обеспечивает ни одно образовательное учреждение и не может участвовать в конкурсах на обслуживание школ, детских садов и других заведений.

Глава Роспотребнадзора добавил, что ведомство стало выносить больше предупреждений. В правоохранительные органы было передано 27 дел, по трём уже возбуждены уголовные дела. Также специалисты подали два иска о ликвидации.

"Про "Золушку" вы знаете, суд первой инстанции поддержал нас. По второму объекту, который находится в Первоуральске, ещё идёт следствие", - добавил Козловских.

В целом число обращений граждан в Роспотребнадзора растёт с каждым годом. В 2018 году общий рост жалоб составил 5% по сравнению с 2017. В прошлом году зарегистрировано более 20 тыс. обращений. В основном жалуются на нарушение прав потребителей, на розничную торговлю, ЖКХ и бытовое обслуживание населения.