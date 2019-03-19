В Тюмени ужесточено наказание налётчику на "Сибирский банк реконструкции и развития", укравшему в составе банды 560 миллионов

Прокуратура добилась увеличения наказания для участников банды, укравшей у "Сибирского банка реконструкции и развития" 560 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в январе 2018 г. совладелец и председатель правления тюменского "Сибирского банка реконструкции и развития" Григорий Романюта договорился со знакомым из Москвы Дмитрием Мануиловым о создании банды, которая обокрала бы финансовое учреждение. В состав группы вошли петербуржец Игорь Горбоносов и оренбуржец Сергей Кузнецов, а также жительница Иркутска, которая ради разработки комбинации стала заместителем председателя правления банка.

Ради алиби Романюта 18 января ушел в отпуск, оставил вместо себя сообщницу и улетел в Москву. Кроме того, он отправил отдыхать второго заместителя председателя правления и главбуха, чтобы они не препятствовали операции. И.о. председателя правления направила в командировку начальника отдела кассовых операций.

Романюта и его сообщница организовали пополнение кассы банка из отделения по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ. В банк поступил 561 млн руб. наличными под предлогом выплаты денег вкладчикам. Вечером 26 января и.о. главы правления банка забрала у кассира ключ от сейфа, откуда в девяти спортивных сумках вынесла деньги. Помог ей житель Оренбурга.

Около 350 млн руб. в Тюмени забрал неустановленный мужчина для Романюты. Около 100 млн руб. взяла себе исполняющая обязанности председателя Правления банка. В ночь на 27 января 2018 г. она на арендованном самолете улетела в Москву. Остальную сумму поделили другие участники банды.

29 января главный бухгалтер банка обратился в полицию из-за кражи денег. В тот же день было возбуждено уголовное дело. Трое обвиняемых в феврале по решению суда заключены под стражу. Романюта и его сообщница из Иркутска в феврале объявлены в международный розыск. В феврале у банка была отозвана лицензия, а в марте он признан банкротом.

Мануилов, Горбоносов и Кузнецов получили по три года колонии общего режима, однако прокуратура посчитала наказание мягким и обжаловала его. Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда изменила наказание для Мануилова: он проведёт в колонии не три, а четыре года. Кроме того, суд уточнил сумму, которую осуждённые должны вернуть банку. С учётом того, что часть денег уже заплатили, она составляет 557 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.