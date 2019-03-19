"То, что люди его ждут хрен знает сколько, не волнует никого": власти Екатеринбурга передумали возвращать маршрут 024

Власти Екатеринбурга передумали возвращать маршрут 024. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщили активисты, которые добиваются его восстановления.

Напомним, отмена данного маршрута вызвала сильное недовольство среди горожан. Люди писали письма полпреду президента РФ в УрФО Николаю Цуканову, губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, а также прокурору города Светлане Кузнецовой. Они требовали вернуть маршрут 024 в том виде, в котором он был.

Позже в мэрии Екатеринбурга заявили, что автобусы 57 и 57А полностью повторят 024, а сам маршрут обещали восстановить к концу марта.

Однако этого не произойдет. Активисты опубликовали в своей группе в соцсети ответ председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети. В нем говорится, что замещающие маршруты в целом справляются с пассажиропотоком.

"Учитывая изложенное, объявление конкурсных процедур по маршруту №024 в целях его восстановления не планируется", - говорится в ответе чиновников.

Это вызвало новую волну возмущения екатеринбуржцев.

"А, то есть, то, что люди его ждут хрен знает сколько, не волнует никого", "Который месяц прорабатывают", "Сами там поняли, что наплели в этом документе?", - негодуют в соцсетях.