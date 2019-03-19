Родители погибших нефтеюганских акробатов обжалуют приговор в Верховном суде

Родители спортсменов, погибших в ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в декабре 2016 г., обжалуют приговор югорского суда, передает корреспондент Накануне.RU. Подготовлена кассационная жалоба в Верховный суд, сообщила адвокат Оксана Рудик.

По словам адвоката, жалобу поддержало большинство родителей, в Верховный суд бумаги будут поданы на следующей неделе. " Родители считают, что двое водителей ушли от уголовной ответственности по ч. 5 ст. 264 УК РФ", - сообщила адвокат.

Как сообщало Накануне.RU, водитель грузовика Раиль Саитханов приговорён к шести годам и девяти месяцам колонии общего режима, водитель столкнувшегося с грузовиком автобуса Марат Зайнуллин получил год и пять месяцев, бизнесмен Александр Сидорук — год и три месяца колонии общего режима. Экс-директора спортшколы Ирину Тарасову суд приговорил к 11 месяцам исправительных работ с вычетом 15% заработка. Родители не были удовлетворены решением суда, сторона защиты заявляла о готовности обратиться в ЕСПЧ.

В аварии, напомним, погибли 10 детей и двое взрослых. После трагедии в ХМАО усилены меры безопасности при перевозке детей.