"Прорвалась в Кремль": Собчак собирается поучаствовать в проекте Собянина

Ксения Собчак (37), экс-кандидат в президенты России, неожиданно собирается выступить "амбассадором" конкурса для московских предпринимателей "Прорв года", который организует команда московского правительства и который еще в феврале анонсировал сам Сергей Собянин у себя в соцсетях.

"4 марта стартовал прием заявок на первый ежегодный конкурс для московских предпринимателей "Прорыв года". Организовали его ребята из Правительства Москвы и в частности Алексей Фурсин. Я буду поддерживать Премию и даже выступлю Амбассадором в одной из номинаций. А 29 мая в Кремле лично пожму руку победителю!" – написала Собчак на своей странице в Instagram.

Многие не поняли ее, хотя некоторые пользователи пишут, мол, Ксения же рекламирует все подряд, и аппликатор Кузнецова, и элитную водку – почему бы не прорекламировать и такой проект? "Вот и прорвалась в кремль!!!", "Может хватит ужа втюхивать чепухе людям? Был уже конкурс Путина, где оказались победителями сыны и дочери чиновников и прокуроров. Сейчас придумали что? Для кого? Для себя? Так и соревнуйтесь между собой, да так, что б вы уже сожрали друг друга", "Лично пожмет руку....нет спасибо жать ничего не надо другим жмите" – такое пишут некоторые посетители страницы Ксении. Впрочем, большинству и дела нет до ее политических и общественных проектов. Обсуждают плохо сидящее на Собчак кожаное платье и ее развод с Максимом Виторганом.