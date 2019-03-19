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Происшествия Свердловская область

На Сибирском тракте в Екатеринбурге светофор насмерть придавил пешехода

В Екатеринбурге трагически погиб пешеход. Его придавил упавший светофор.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, все случилось сегодня утром на 15 км Сибирского тракта. Как удалось установить прибывшим на место сотрудникам полиции, водитель грузовика "КамАЗ" допустил наезд на стойку светофорного объекта, которая упала на пешехода, стоявшего на краю проезжей части. В результате пешеход - мужчина 1987 года рождения - погиб на месте.

КамАЗ, ДТП(2019)|Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Фото с места ДТП

Оказалось, что грузовиком управлял 50-летний водитель с 30-летним стажем. Сам он пояснил, что ему создал помеху легковой автомобиль, и чтобы избежать столкновения, он вывернул руль, из-за чего врезался в светофор.

Сотрудниками ГИБДД на месте были произведены замеры и составлены документы. Причины инцидента будут установлены в ходе начавшегося расследования.

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На Сибирском тракте в Екатеринбурге светофор насмерть придавил пешехода

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Теги: светофор, ДТП, Екатеринбург



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