В Перми начальник продслужбы вуза Росгвардии получил срок за поставку 20 тонн некачественного сливочного масла

В Перми за махинации с едой наказали высокопоставленного сотрудника Пермского военного института войск национальной гвардии РФ, подполковника Рустама Файзерахманова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в 2017 г. "Фирма Мэгги" поставила в институт еду, не соответствующую ГОСТу. По инициативе начальника продовольственной службы вуза, некачественный товар за взятку заменили другим, также не подходящим по госстандартам, и приняли на баланс. Речь идёт о 20 т сливочного масла.

Файзерахманов получил за это четыре года колонии общего режима, сообщает "Местное время". Также он потерял звание подполковника.

Отметим, как ранее сообщало Накануне.RU, в 2017 г. другой офицер этого же учебного заведения попытался "обложить данью" абитуриента – он якобы пригрозил матери абитуриента, что если не получит 220 тыс. руб., то ее сын "стопроцентно провалит вступительные экзамены". Пермячка обратилась в военную прокуратуру, и все дальнейшее "сотрудничество" проходило уже под контролем. Передача денег произошла 26 июля 2017 г., в тот же день офицера "взяли". Согласно приговору суда, он оштрафован на 160 тыс. руб. После Ленинский райсуд Владикавказа досрочно снял с него судимость. Прокуратура обжаловала этот вердикт. Президиум Верховного суда Северной Осетии согласился с надзорным ведомством и отменил решение.