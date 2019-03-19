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Происшествия Пермский край

В Перми начальник продслужбы вуза Росгвардии получил срок за поставку 20 тонн некачественного сливочного масла

В Перми за махинации с едой наказали высокопоставленного сотрудника Пермского военного института войск национальной гвардии РФ, подполковника Рустама Файзерахманова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в 2017 г. "Фирма Мэгги" поставила в институт еду, не соответствующую ГОСТу. По инициативе начальника продовольственной службы вуза, некачественный товар за взятку заменили другим, также не подходящим по госстандартам, и приняли на баланс. Речь идёт о 20 т сливочного масла.

Файзерахманов получил за это четыре года колонии общего режима, сообщает "Местное время". Также он потерял звание подполковника.

Отметим, как ранее сообщало Накануне.RU, в 2017 г. другой офицер этого же учебного заведения попытался "обложить данью" абитуриента – он якобы пригрозил матери абитуриента, что если не получит 220 тыс. руб., то ее сын "стопроцентно провалит вступительные экзамены". Пермячка обратилась в военную прокуратуру, и все дальнейшее "сотрудничество" проходило уже под контролем. Передача денег произошла 26 июля 2017 г., в тот же день офицера "взяли". Согласно приговору суда, он оштрафован на 160 тыс. руб. После Ленинский райсуд Владикавказа досрочно снял с него судимость. Прокуратура обжаловала этот вердикт. Президиум Верховного суда Северной Осетии согласился с надзорным ведомством и отменил решение.

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В Перми начальник продслужбы вуза Росгвардии получил срок за поставку 20 тонн некачественного сливочного масла

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Теги: военный институт войск нацгвардии, уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД России, продовольственная служба



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Ранее 18.03.2019 05:40 Мск В Перми вынесут приговор начальнику продслужбы вуза Росгвардии, обвиняемому в получении взяток
Ранее 10.05.2018 11:35 Мск В Перми сотрудник военного института войск нацгвардии подозревается в получении взятки за поставку некачественной еды

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