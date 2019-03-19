Роспотребнадзор проверит екатеринбургский супермаркет, где бесплатно раздают списанные продукты

Глава Свердловского Роспотребнадзора Дмитрий Козловских проверит екатеринбургский магазин, где бесплатно раздают списанные продукты. В ведомстве уверены, что такие действия не соответствуют требованиям законодательства, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что сегодня появилась информация, что бизнесмен Иван Зайченко в своем супермаркете "Жизньмарт" организовал полку со списанными бесплатными продуктами.

"Не знаю, нарушаем ли мы так какие-то законы или нет, но надеюсь, что это хоть кому-то поможет сохранить человеческое достоинство, и при этом остаться сытым. Буду счастлив, если остальные ритейлеры возьмут это на вооружение", - пишет он.

Однако региональный Роспотребнадзор такую акцию не оценил. По данным Козловских, предприниматель нарушает законодательство, ведь реализовывать продукты с истёкшим сроком годности запрещено. Также есть запрет на совместное хранение просроченных и свежих продуктов.

Если такие действия не повлекут за собой ущерб здоровью людей, то будет выписан штраф от 100 тыс. руб до миллиона с конфискацией и приостановкой деятельности предприятия. Но если человек пострадает, то наказывать будут по УК РФ.

"Конечно, есть опыт в других странах. Процедуру можно пересмотреть, но для этого необходимо внести изменения в законодательство. Сейчас же это нарушение, и мы это не поддерживаем", - добавил глава ведомства.