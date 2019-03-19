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Экономика В России

Глава ЛУКОЙЛа предложил вернуть на АЗС алкоголь, чтобы сгладить скачки цен на бензин

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов считает, что разрешение АЗС снова продавать слабоалкогольные напитки поможет сгладить скачки цен на бензин.

По словам Алекперова, этот вопрос "лучше это систематизировать", потому что, как правило, вокруг каждого заправочного комплекса на трассе продают некачественный алкоголь, передает ТАСС.

Также глава ЛУКОЙЛа назвал продуктивными переговоры нефтяников с правительством по стабилизации цен на бензин. Он полагает, что "стабильность цен на 2019 год будет обеспечена", они могут вырасти только в пределах инфляции.

В прошлом году уже сообщалось, что Правительство разрешит торговать слабым алкоголем на заправках. По данным СМИ, решение было принято на прошедшем в сентябре совещании у вице-премьера Дмитрия Козака.

Предполагается, что дополнительный заработок АЗС от продажи алкоголя позволит замедлить рост цен на топливо.

В 2018 году топливная инфляция в России почти в два раза превысила общую, при этом власти обещают, что в наступившем году бензин в рознице подорожает на 4,3%.

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Глава ЛУКОЙЛа предложил вернуть на АЗС алкоголь, чтобы сгладить скачки цен на бензин

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Теги: лукойл, вагит алекперов, алкоголь, бензин



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