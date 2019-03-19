Боец из Екатеринбурга Иван Штырков будет выступать в UFC

Боец из Екатеринбурга Иван Штырков подписал контракт с промоушеном UFC. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе клуба "Архангел Михаил", представителем которого является Штырков.

Известно, что соглашение подписано на четыре боя. Выступать Иван собирается в дивизионе до 93 кг (полутяжелый вес), чемпионом в котором является американец Джон Джонс.

Дата дебютного боя Штыркова в UFC и имя соперника пока не определены. Развитием карьеры Ивана в американском промоушене будет заниматься Саят Абдрахманов, который также работает с российскими бойцами Петром Яном и Алексеем Кунченко.

Напомним, Иван Штырков попал в сферу интересов UFC еще в 2017 году, но тогда решил сосредоточиться на выступлениях в России.