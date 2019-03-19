Брат любовницы самого богатого человека в мире продал переписку сестры таблоиду за 200 тысяч долларов

Похоже, война самого богатого человека в мире, основателя Amazon Джеффа Безоса и таблоида The National Enquirer будет вечной.

В американских СМИ появилась информация о том, что брат любовницы Безоса – Майкл Санчес – продал журналистам NE переписку бойфренда сестры и их совместные фотографии за $200 тыс.

Материалы, напомним, были опубликованы таблоидом спустя несколько дней после того, как сам Безос сообщил в Twitter о разводе с женой Маккензи, с которой он прожил вместе 25 лет. И тут же выясняется, что Джефф уже некоторое время встречается с телеведущей Лорен Санчес (она на тот момент и сама была в браке). Безусловно, такой расклад (измена) мог бы повлиять на раздел имущества при разводе, так что публикация была весьма скандальная.

Глава корпорации AMI, в которую входит NE, Дэвид Пекер беспокоился по поводу того, что Безос может подать на таблоид в суд. Он также переживал, что это может выглядеть как действие в интересах и от имени Дональда Трампа. Трамп – давний друг и соратник Пекера. Пекер же, в свою очередь, не раз критиковал Безоса, Amazon и принадлежащую Безосу газету Washington Post.

Трамп, кстати, тоже не остался в стороне от скандала. После скандальной публикации президент США написал в своем микроблоге, что ему "очень жаль", мол, у конкурента Washington Post и тиражи побольше, и репортажи точнее и интереснее.