Совпадение? В Перми возле отправленного на слом ДК "Телта" произошел пожар

В Перми около сносимого ДК "Телта" загорелся мусор, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Кадры пожара в соцсетях распространили очевидцы. В пресс-службе краевого управления МЧС Накануне.RU сообщили, что огонь вспыхнул не на площадке ДК, а недалеко от неё.

"Вблизи сносимого дома культуры горел мусор. Сейчас огонь уже потушили", - уточнили в управлении.

Как сообщало Накануне.RU, за здание ДК боролись местные работники культуры. Худрук театра "У Моста", заслуженный артист РФ Сергей Федотов и народный артист России Александр Калягин обращались к губернатору края Максиму Решетникову. Они просили передать театру здание ДК Телефонного завода, поскольку в "Телте" есть большой театральный зал на 600 мест, и в нем можно оборудовать еще три сцены и зрительных зала. Однако в региональном министерстве культуры сообщили, что здание находится в аварийном состоянии и непригодно для работы театра, поскольку правое крыло разрушается на уровне фундамента. Местные общественники доказывали обратное и просили сохранить здание, однако его всё-таки начали сносить.