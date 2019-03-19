В Екатеринбурге на дворника-пенсионерку рухнула ледяная глыба: женщина в больнице

В Екатеринбурге пенсионерка пострадала в результате падения на нее снега со льдом. Прокуратура уже начала проверку.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось 18 марта у здания жилого дома №5/1 по проспекту Ленина: на пожилую женщину сверху рухнула ледяная глыба. Пострадавшая была доставлена в одну из городских больниц с ушибами головы. По словам пенсионерки, она работает дворником в одной из организаций, офис которой находится в этом же здании, а инцидент произошел, когда она убирала снег у входа.

Как уже выяснили в прокуратуре, данный жилой дом находится в управлении АО "УК "Верх-Исетская". В ведомстве намерены установить, откуда именно упал снег со льдом (с кровли дома или козырька балкона квартиры).

"Затребована документация из управляющей компании о принимаемых мерах по проведению сезонных работ, а также с целью установления лица, ответственного за надлежащее выполнение сезонных работ и обслуживание дома", - уточнили в прокуратуре.

Там заверили, что по результатам проверки и при наличии оснований будут обязательно приняты меры.