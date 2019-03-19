В Подмосковье семь человек отравились газом. Среди пострадавших - дети

В подмосковном Чехове трое детей и четверо взрослых отравились бытовым газом.

Пострадавшие доставлены в больницу, передает РИА Новости. Инцидент произошел в одном из жилых домов из-за утечки.

Ранее неисправность газового оборудования привела к трагедии на Южном Урале – погибла восьмимесячная девочка.

Также из этого же дома в лечебное учреждение были доставлены три девочки в возрасте от 9 до 11 лет. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".