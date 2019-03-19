Нефтеюганский мини-футбольный клуб "БЛиК" вылетел из Суперлиги

Нефтеюганский мини-футбольный клуб "БЛиК" исключен из российской Суперлиги. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ассоциации мини-футбола России (АМФР).

Как пояснили в ассоциации, на прошлой неделе клуб сообщил, что не может продолжить выступление в Чемпионате России по мини-футболу сезона 2018/19 г. Для того, чтобы позволить нефтеюганскому клубу доиграть сезон, были приняты все необходимые меры. Делегаты АМФР посетили автономный округ, провели консультации с руководством региона.

"Ситуация нашла понимание - Департамент физической культуры и спорта ХМАО-Югры выразил готовность предоставить клубу необходимые для завершения сезона средства. Однако руководитель МФК БЛиК в лице президента Юрия Лозинского на протяжении всего этого времени не выходил на связь с АМФР, тренерским и административным составом клуба, иными заинтересованными лицами и организациями", - отметили в АМФР.

Добавим, что мини-футбольный клуб "БЛиК" основан в 2012 г. На момент вылета клуб занимал девятую (предпоследнюю) позицию в рейтинге Суперлиги.