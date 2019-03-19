Нефтеюганский мини-футбольный клуб "БЛиК" вылетел из Суперлиги

19 Марта 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оксана Дмитриева - о выборах в Санкт-Петербурге...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

Нефтеюганский мини-футбольный клуб "БЛиК" вылетел из Суперлиги

Нефтеюганский мини-футбольный клуб "БЛиК" исключен из российской Суперлиги. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ассоциации мини-футбола России (АМФР).

Как пояснили в ассоциации, на прошлой неделе клуб сообщил, что не может продолжить выступление в Чемпионате России по мини-футболу сезона 2018/19 г. Для того, чтобы позволить нефтеюганскому клубу доиграть сезон, были приняты все необходимые меры. Делегаты АМФР посетили автономный округ, провели консультации с руководством региона.

"Ситуация нашла понимание - Департамент физической культуры и спорта ХМАО-Югры выразил готовность предоставить клубу необходимые для завершения сезона средства. Однако руководитель МФК БЛиК в лице президента Юрия Лозинского на протяжении всего этого времени не выходил на связь с АМФР, тренерским и административным составом клуба, иными заинтересованными лицами и организациями", - отметили в АМФР.

Добавим, что мини-футбольный клуб "БЛиК" основан в 2012 г. На момент вылета клуб занимал девятую (предпоследнюю) позицию в рейтинге Суперлиги.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Нефтеюганский мини-футбольный клуб "БЛиК" вылетел из Суперлиги

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: БЛиК, мини-футбольный клуб, Суперлига



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли снимать "Брат-3"?

Результаты 795

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети