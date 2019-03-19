На Южном Урале на отель, который подозревают в сливе канализации в озеро Тургояк, завели три административных дела

Клуб-отелю "Золотой пляж" грозит крупный штраф из-за сброса канализации в озеро Тургояк. В отношении организации возбуждено три административных дела, сообщили Накануне.RU в организации "Гражданский патруль".

В январе и в феврале общественники зафиксировали на озере несанкционированный сброс канализации.

Предполагаемой причиной сброса сточных вод в озеро стал запуск стоков ООО "Золой пляж" по поврежденному трубопроводу. По данному факту возбуждено три административных дела. Сейчас материалы проверки переданы в региональное министерство экологии.