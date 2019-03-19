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Происшествия Пермский край

В Перми тренера судят за смерть школьницы в бассейне

Тренеру по плаванию из Перми грозит срок – она пойдёт под суд по обвинению в смерти 10-летней воспитанницы, захлебнувшейся в бассейне и скончавшееся позже в больнице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

2 апреля 2018 г. тренер занималась с группой начальной подготовки детей 2007-08 г.р. После выполнения детьми дыхательного упражнения под водой в ластах одна из девочек осталась на дне. По версии следствия, обвиняемая не придала этому значения и не стала помогать школьнице.

Девочка наглоталась воды и получила механическую асфиксию. Её в бессознательном состоянии увезли в больницу. 23 мая пострадавшая, не приходя в сознание, умерла. Дело тренера ушло в суд.

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В Перми тренера судят за смерть школьницы в бассейне

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Теги: бассейн, утонул, смерть, тренер, суд



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