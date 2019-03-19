ЛУКОЙЛ претендует на долю в крупном газовом проекте Азербайджана

ЛУКОЙЛ ведет переговоры о приобретении 20% проекта "Апшерон" в Азербайджане. Запасы газоконденсатного месторождения оцениваются в 350 млрд кубометров газа и 45 млн т конденсата. Компания Алекперова выиграла негласную конкуренцию за актив у "Роснефти" - государственная компания вела переговоры с SOCAR. Наращивать свое присутствие за рубежом ЛУКОЙЛ подталкивают сложности в получении крупных участков недр в России, передает корреспондент Накануне.RU.

О переговорах по "Апшерону" журналистам сообщил президент российской компании Вагит Алекперов. Сегодня проект в равных долях принадлежит SOCAR и французской Total. ЛУКОЙЛ может купить по 10% у каждой из сторон, рассказал Алекперов. "Пока ничего нет, мы готовим обращение", — ответил Алекперов на вопрос о подписании меморандума. Кроме того, компания интересуется морским месторождением Умид-Бабек (200 млрд кубометров газа и 40 млн т конденсата).

ЛУКОЙЛ - одна из первых российских нефтегазовых компаний, которая начала работу в Азербайджане, отмечает заместитель гендиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев, и неудивительно, что компания расширяет свой портфель проектов. ЛУКОЙЛу принадлежит 10% проекта Шах-Дениз, общие запасы месторождения в Каспийском море оцениваются в 1,2 трлн кубометров газа и 240 млн т газового конденсата. Кроме того, компания развивает в республике собственную сбытовую сеть автозаправочных комплексов, а в 2000 года введена в эксплуатацию нефтебаза, способная обеспечить перевалку 120 тыс. тонн нефтепродуктов в год.

Соглашение о сотрудничестве по добычным проектам с SOCAR еще в 2013 г. подписала "Роснефть". Стороны вели переговоры, в том числе, по "Апшерону", в 2016 г. SOCAR сообщала, что у российской компании сохраняется интерес к проекту. Однако после принятия инвестиционного решения компания не вошла в число совладельцев. Вероятно, "Роснефть" не договорилась об условиях вхождения в "Апшерон", предполагает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Для ЛУКОЙЛа же, который разрабатывает месторождения в российский части Каспия (месторождения Филановского, Корчагина), проект имеет не только экономическую, но и стратегическую значимость.

"У ЛУКОЙЛа есть стратегическая задача - получать новые активы, поддерживать положительную динамику добычи. Приобретает их компания в основном за рубежом, так как возможность получать российские месторождения сильно ограничена. Хорошие активы достаются игрокам с большим политическим и административным ресурсом - "Газпром нефти", "Роснефти". Лоббизм их руководителей мощнее возможностей Алекперова", - рассказал он Накануне.RU. Порой не в пользу ЛУКОЙЛа решаются и коммерческие споры и здесь международные проекты - возможность сохранить свои активы от обращения каких-либо взысканий, добавляет Юшков.

На сегодня крупнейшим проектом ЛУКОЙЛа за пределами России является "Западная Курна-2" в Ираке (на 25% принадлежит норвежской Statoil). С 2014 г. компания вошла в новые проекты в Мексике, Гане, Нигерии, Норвегии.