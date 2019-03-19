В России снова хотят переводить время: законопроект внесен в Госдуму

Депутат Госдумы Андрей Барышев ("Единая Россия") внес в нижнюю палату парламента законопроект, предлагающий вернуть сезонный перевод времени. Документ опубликован в базе данных ГД.

Предлагается снова переводить стрелки часов в марте на 1 час вперед и в октябре на 1 час назад.

Как говорится в пояснительной записке, это положительно отразится на здоровье россиян, повысит работоспособность и производительности труда.

Депутат отметил, что сейчас в большинстве регионов слишком ранние рассветы и ранние закаты, что вызывает у людей недовольство.

Напомним, в конце октября 2014 года Россия перешла на постоянное зимнее время. После этого регионы начали "проситься" в соседние часовые пояса.

Так, в 2015 году Правительство поддержало идею перенести Астраханскую область и Забайкальский край в соседние часовые зоны, с переводом стрелок на один час вперед.

В 2016 году Саратовская область попросила изменить часовой пояс. Отмечалось, что "зимнее время"лишило жителей светового дня: восход наступает в 3-4 часа утра, а в самый длинный летний день темнеет уже в восемь вечера.