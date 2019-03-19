Бывшему замначальника первого СИЗО на Южном Урале грозит реальный срок за взятку

На Южном Урале следователи закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего первого зама СИЗО №1 - его обвиняют в получении взятки.

В 2015 году обвиняемый Роман Дроздов получил взятку от заключенного в сумме более 800 тыс. рублей в виде выполненных строительных работ на объекте недвижимости в поселке Пашнино-1, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

За взятку зэку дали послабления в режиме содержания, разрешили пользоваться сотовым телефоном, интернетом и неограниченное количество раз ходить на свидания.