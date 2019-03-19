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Общество В России

Активисты заявляют, что строительство завода на берегу Байкала продолжается

Работы на строительстве завода по розливу питьевой воды для КНР на берегу Байкала не прекращаются. Тем временем, со стороны ООО "Аквасиб" были выявлены нарушения федеральных законов "О защите окружающей среды" и "Об отходах производства и потребления", небезупречно прошёл этап общественных слушаний, есть претензии и к проведению государственной экологической экспертизы.
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15 марта суд постановил приостановить стройку, а вскоре после этого в районе Таловских болот произошёл пожар. Эколог Виталий Рябцев, посетивший Култук 16 марта, обнаружил, что работы, по крайней мере, на одном объекте (предположительно в районе насосной станции) продолжаются.

Пожар на Таловских болотах в Прибайкалье(2019)|Фото: https://vryabtsev.livejournal.com

В этой связи противники строительства завода намерены собраться на митинг в защиту Байкала. Изначально всероссийская акция планировалась на 23 марта. Но, как рассказали Накануне.RU активисты, акция состоится в воскресенье, 24 марта. В Иркутске митинг с выступлениями экологов пройдет у памятника Александру III, одиночные пикеты должны состояться в 50 городах России, а также странах Европы, США, Канаде, Турции и Таиланде.

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Активисты заявляют, что строительство завода на берегу Байкала продолжается

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Теги: Байкал, завод, Култук, митинг



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