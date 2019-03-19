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Политика Свердловская область

"Стыдно быть коммунистом": после скандала в свердловском обкоме КПРФ начались увольнения

В свердловском обкоме КПРФ после скандального субботнего пленума начались увольнения.

Напомним, в прошлую субботу недовольные закрытием городского отделения комсомольцы во главе с депутатом Екатеринбургской городской думы Андреем Пирожковым потребовали отставки руководителя комитета КПРФ в Свердловской области Александра Ивачева. В результате на пленуме обкома произошла потасовка.

Как сообщил в своем Facebook бывший секретарь обкома партии Роман Зыков, он больше не состоит в КПРФ.

"Наконец-то решением высшего органа руководства свердловским филиалом партии я вместе с товарищами исключен из бравых рядов. Хотя честно и очевидно нарывался на то с окончания 2016 года. Было совершенно не принципиально, а иногда даже вредно для работы, оставаться в партии", - написал он.

Асбест(2018)|Фото: Накануне.RU

По словам Зыкова, после пленума он искренне рад своему исключению, "так как был вместе с товарищами и в тот момент было бы стыдно быть коммунистом".

Напомним, противостояние между членами екатеринбургской комсомольской ячейки (местного отделения ЛКСМ - Ленинского коммунистического Союза молодежи) и свердловским комитетом КПРФ привело к тому, что теперь коммунисты рассматривают комсомольцев как "чужих" с юридической точки зрения.

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"Стыдно быть коммунистом": после скандала в свердловском обкоме КПРФ начались увольнения

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Теги: КПРФ, скандал, обком



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