ВМФ планирует увеличить группировку подлодок класса "Борей"

В командовании ВМФ России рассматривают возможность увеличения группировки атомных стратегических ракетоносцев класса "Борей" до десяти.

В случае положительного решения, сообщает РИА Новости, лодки войдут в новую госпрограмму после 2027 года.

Сейчас, согласно госпрограмме вооружений, планируется построить восемь субмарин. Из них уже три вошли в состав флота. Еще одна - "Князь Владимир" - будет сдана в 2019 году.

Сообщалось, что "Князь Владимир" будет отличаться от первых трех кораблей серии ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") более усовершенствованными характеристиками.

Ранее американский журнал The National Interest составил рейтинг подводных лодок, которые имеют смертоносный потенциал и являются самыми опасными субмаринами в мире из всех существующих.

Среди пяти подлодок, вошедших в перечень, оказались три российских судна. При этом одной из лучших названа атомная подводная лодка четвертого поколения проекта 955 "Борей".