Королева Елизавета наложила вето на просьбу принца Гарри и его жены создать собственный двор

Не все ладно в британском королевстве в преддверии появления на свет первенца принца Гарри и актрисы Меган Маркл. Многих последние новости из Букингемского дворца заставят вспомнить сказку Пушкина со словами "Не хочу быть столбовою дворянкой, а хочу быть вольною царицей".

Издание The Sunday Times пишет, что 92-летняя Елизавета II наложила вето на просьбу внука и его жены о создании собственного независимого двора.

"Они хотели, чтобы их дом, семья были полностью независимы от Букингемского дворца, но им сказали "нет", - говорит источник в королевском окружении. "Существует институт монархии, который не позволяет такой независимости", - добавляет инсайдер. Он же полагает, что для самих Гарри и Меган будет явно лучше, если их все-таки будет контролировать королева. К тому же это более почетно, чем подчиняться протоколу и службам старшего брата Гарри – принца Уильяма, который, в конце концов, станет наследником престола и затем королем.

Некоторые британцы очень не довольны: Меган хочет свой двор - прямо как у королевы

Напомним, первенец поженившихся в мае 2018 года герцога и герцогини Сассекских должен родиться вот-вот – в апреле или мае. Этому будет предшествовать переезд пары в коттедж Фрогмор – небольшое поместье в Виндзоре, рядом с Виндзорским замком (все это элитные предместья Лондона). В коттедже уже завершаются ремонтные работы, очевидно, что в ближайшие дни туда отправятся обустраиваться будущие родители: прессе уже объявили, что Меган уходит в "декретный отпуск", в связи с чем больше не будет участвовать в публичных мероприятиях в ближайшее время. Во Фрогморе Гарри и Меган, очевидно, хотели разместить и свою канцелярию, но Елизавета разрешила им лишь перевезти офис из Кенсингтонского дворца (где размещается резиденция принца Уильяма) в свой собственный.