"На полмиллиарда поём и пляшем, но ничего не делаем": в думе Екатеринбурга раскритиковали городскую молодёжную политику

При рассмотрении итогов реализации молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Екатеринбурге за 2018 год депутаты не смогли добиться конкретных ответов на вопрос, каков эффект от 463 млн руб., потраченных на исполнение программ, предусмотренных бюджетом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

После долгого доклада председателя комитета по молодежной политике администрации Екатеринбурга Юлии Касимовой, прочитавшей подготовленный текст, который ранее был выдан народным избранникам, первым не выдержал депутат Константин Киселёв, напомнивший, что в зале собрались грамотные люди, умеющие читать. И попросил докладчицу не тратить своё и чужое время на пересказ. Далее он поинтересовался, как в цифрах выглядит молодёжная политика и патриотическое воспитание в городе: сколько детей и подростков вовлечены в конкретную работу, в чем измеряется эффект от потраченных миллионов?

Касимова пыталась найти ответы в своей папке с документами, но в итоге призналась, что с собой таких данных у неё нет, но она готова предоставить их после заседания.

Тогда к диалогу подключился депутат Роман Ступников, поддержавший Киселёва в том, что в докладе нет основных цифр, позволяющих оценить эффективность израсходованных средств. А их коллега Виктор Сомиков отметил, что среди мероприятий очень много массово-развлекательных, которые он с натяжкой оценивает на 20 млн руб., но никак не на сотни миллионов.

Проще сформулировал своё отношение депутат Михаил Вечкензин: "На полмиллиарда только поём и пляшем, но ничего не делаем!"

Что касается самих мероприятий программы, то народные избранники их просто высмеяли, отметив, что окунулись в 50-е годы прошлого века. Например, в докладе ни разу не прозвучало слово Интернет, зато подробно рассказывается о культурно-развлекательной акции "Под берёзой" при участии 70 подростков и с использованием четырёх плакатов стоимостью 2 тыс. руб. каждый. Содержание плакатов - соответствующий набор архаизмов-призывов: "Берегите русский язык!", "Долой сквернословие!", "Курение истощает", "Здоровый образ жизни"...

В итоге Киселёв предложил не принимать доклад, а вернуться к вопросу до корректировки бюджета в мае. И в случае, если депутатам опять не смогут в цифрах объясникть, куда ушли деньги, урезать финансирование программы на текущий год, предусматривающей в настоящее время увеличение на 10%.

Уже в конце обсуждения депутаты вспомнили, что Касимова занимает должность председателя городского комитета по молодёжной политике всего лишь три недели и отчитывается впервые. Но это не смягчило их отношение к вопросу, который ещё раз обсудят на ближайшем заседании.