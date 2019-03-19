Счётная палата Екатеринбурга отказалась проверить "Водоканал"

Дума Екатеринбурга утвердила результаты проверки муниципального бюджета, проведённой Счётной палатой (СП) города в 2018 году, передает корреспондент Накануне.RU.

Руководитель СП Андрей Парунин сообщил, что за отчётный период проведено 44 ревизии на сумму 4,5 млрд руб., проверить удалось около 10% расходований городской казны. Выявлено нарушений на общую сумму 1,3 млрд руб., из них удалось возместить ущерб на 1 млн руб., но работа по возврату средств продолжается - СП пытается судиться, в том числе с муниципальными предприятиями, где в ходе аудита вскрыты нарушения.

Остальные недостатки, по его словам, носят, как правило, технический характер: неправильное оформление документов при использовании муниципальных средств (525 млн руб.), ошибки в бухгалтерии (684 млн руб.) и неэффективные расходы.

На заседании депутат Александр Колесников вновь поднял тему новой комплексной проверки МУП Вводоканал". Прежняя, проведённая контрольно-ревизионным управлением (КРУ) мэрии, по его информации, уже закончена - осталось подписать акт.

"Предприятие с оборотом 5 млрд руб. в год, - напомнил Колесников. - Надо, чтобы проверили по заключенным контрактам, когда МУП возглавлял товарищ [Алексей] Бубнов, ныне - вице-мэр [по по вопросам благоустройства, транспорта и экологии]".

Тем не менее, Парунин отказался включать "Водоканал" в план проверок СП, объяснив это тем, что следует дождаться официального опубликования результатов ревизии КРУ.

Тогда Колесникков предложить признать отчёт СП неудовлетворительным. Однако юристы из правового департамента пояснили, что это невозможно: давать оценку счетно-контрольному органу не позволяет федеральное законодательство.

В итоге отчёт Счётной палаты Екатеринбурга утвердили, вскоре документ будет размещён в открытом доступе на сайте администрации города.