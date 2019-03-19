В Зауралье малообеспеченным и одиноким студентам начали выплачивать социальные стипендии

В Курганской области студентам вузов и сузов начали выплачивать социальные стипендии.

Такое поручение, напомним, ранее дал глава региона Вадим Шумков после обращения к нему одного из студентов Курганского госуниверситета. Стипендию из областного бюджета в размере 500 рублей выплачивают студентам-очникам вузов, техникумов и колледжей, одиноко проживающим или из малообеспеченных семей.

Такую выплату в регионе могут получать 6 тыс. человек. На сегодняшний день обратились только 750 человек.