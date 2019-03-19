Порошенко рассказал, как собирается "возвращать" Крым

Украинский президент Петр Порошенко рассказал на канале ICTV, как он планирует забирать у России Крым. По существу, план сводится к усилению санкций против России.

Порошенко заявил об общих санкциях, "азовском пакете" из-за задержания украинских моряков, нарушивших российскую границу, и координации усилий по судебным процессам против России. По мнению олигарха, это приведет к тому, что "плата за невыполнение решений ООН будет расти" и Россия оставит Крым.

Как сообщало Накануне.RU, на днях Порошенко пообещал сразу после выборов сделать "решительные шаги" по "возвращению" Крыма на Украину.

По этому поводу депутат Верховной рады и бывший глава секретариата президента Виктора Ющенко Виктор Балога написал в Facebook, что Порошенко изо всех сил пытается поднять свой рейтинг.

"Он готов раздавать деньги, отправлять ракеты на Москву, вернуть Крым, полететь на Марс, чтобы только второй раз стать президентом. Он будет врать о чем угодно", – подчеркнул Балога.

При этом ранее экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что Порошенко в 2014 году хотел обменять Крым на членство Украины в НАТО и ЕС.