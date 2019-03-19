"Пицца пригорела": в Екатеринбурге из-за пожара в цветочном магазине эвакуировали 40 человек

В Екатеринбурге сегодня утром загорелся магазин "Цветы". Из-за пожара пришлось эвакуировать несколько десятков человек.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, все случилось на улице Вильгельма де Геннина: на площади 5 кв.м горели вещи в картонных коробках в цветочном магазине на первом этаже 12-этажного жилого дома. Еще до прибытия огнеборцев из него самостоятельно эвакуировались 40 человек.

Специалисты справились с возгоранием в течение трех минут. Как отметили в МЧС, сведений о пострадавших не поступало. Причину случившегося сейчас устанавливают пожарные дознаватели.

Отметим, рядом с поврежденным огнем магазином расположена пиццерия.

"Пицца пригорела", - шутят в социальных сетях.