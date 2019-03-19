В Перми Лига председателей ТОС обсудила наполнение подарка новорождённому

В Перми на первом в этом году заседании Лиги председателей территориальных общественных самоуправлений (ТОС) обсудили акцию "Подарок новорождённому", которая проводится в крае в соответствии с реализацией федерального плана по Десятилетию детства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Председатель Лиги ТОС, председатель ТОС "Вышка 2" Антонина Тухвятуллова заявила, что считает акцию "Подарок новорождённому" правильным шагом по отношению к родителям и к их детям - новым жителям края.

"И чтобы радость праздника не была ничем омрачена, нужно серьёзно подойти к составу такого подарка. В нём должны быть не только полезные, но и безопасные вещи", - подчеркнула она, во время обсуждения наполнения подарка.

Участники заседания предложили помимо необходимых вещей включить в подарок игрушки для купания, прорезыватель для зубов в виде контура Пермского края, а также памятку для родителей о том, как правильно купать младенцев. Вручать подарки общественники предлагают непосредственно в роддомах или через МФЦ.

Отметим, на этой неделе дискуссии также пройдут в Ленинском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах Перми. На прошлой неделе обсуждения состоялись в Кировском и Свердловском районах города.

Также к концу этой недели акцию обсудят практически во всех муниципальных районах края. Обсуждение состава подарка новорожденному уже состоялось в Кунгурском, Гремячинском, Губахинском городских округах, Юсьвинском муниципальном районе. В общей сложности в обсуждениях приняли участие свыше 550 человек. Все предложения были систематизированы и направлены организаторам.

Добавим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что несмотря на то, что акция начнет действовать в Прикамье с июня, подарки получат родители всех детей, родившихся в этом году. Законодательное собрание рассматривает поправки в бюджет.

По данным Министерства социального развития, в 2019 году ожидается появление не менее 27 тысяч новорождённых.

Напомним, в конце прошлого года Правительство РФ утвердило план проведения проекта "Десятилетие детства". В рамках этой программы и реализации нацпроекта "Демография" и родилась инициатива "Подарок новорождённому", которая призвана, в частности, дополнительно стимулировать рождаемость. В Прикамье на это в бюджете на трёхлетку заложено 240 млн руб.