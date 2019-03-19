Фанар потребовал от православных церквей благодарности

Митрополит Галльский Эммануил (Адамакис) из Константинопольского патриархата обвинил поместные православные церкви в неблагодарности. Об этом сообщает греческое издание "Orhtodoxia news agency".

По словам Эммануила, церкви забыли о пользе, которую им якобы принес Фанар, дав автокефалии. Эта позиция свидетельствует о новом учении, которого придерживаются на Фанаре и которое состоит в претензии на единоличную власть в православии. Напомним, недавно Константинопольский патриарх Варфоломей объявил себя наследником римских пап и единоличным главой православного мира.