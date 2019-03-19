Из галереи в Москве украли пять картин советских художников

Пять картин советских художников украли из галереи, расположенной на улице Пречистенке в центре Москвы.

Сообщение о пропаже полотен поступило в полицию 18 марта. Также украден фотоаппарат. Сумма ущерба устанавливается, передает "Интерфакс".

Похищенные картины были написаны в 1920-х и 1970-х годах советскими художниками Борисом Смирновым-Русецким и Михаилом Соколовым.

Напомним, в январе из Третьяковской галерии украли картину "Ай-Петри.Крым" Архипа Куинджи. Смотрители даже не успели понять, что произошло. В полицию сообщили слишком поздно - к тому времени предполагаемый преступник уже скрылся.

Подозреваемый был задержан по "горячим следам". 31-летнего мужчину поймали в поселке Заречье Московской области. Он спрятал похищенную картину на стройке в Одинцовском районе, где ее нашли полицейские.

Позже сообщалось, что картина "Ай-Петри. Крым" передана Русскому музею.