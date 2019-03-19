В Челябинске квартира загорелась из-за самогонного аппарата
В Челябинске квартира загорелась из-за самогонного аппарата.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, инцидент произошел сегодня ночью в доме на улице Гагарина. Горела квартира на четвертом этаже. Из подъезда было эвакуировано восемь человек. Пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.
Установлено, что причиной пожара стал самогонный аппарат, который разгерметизировался во время эксплуатации.
На ликвидации пожара работали 27 человек и шесть единиц техники.