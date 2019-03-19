В Челябинске квартира загорелась из-за самогонного аппарата

В Челябинске квартира загорелась из-за самогонного аппарата.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре регионального ГУ МЧС, инцидент произошел сегодня ночью в доме на улице Гагарина. Горела квартира на четвертом этаже. Из подъезда было эвакуировано восемь человек. Пожар удалось ликвидировать в кратчайшие сроки.

Установлено, что причиной пожара стал самогонный аппарат, который разгерметизировался во время эксплуатации.

На ликвидации пожара работали 27 человек и шесть единиц техники.